Governadora nomeia Saudade Azevedo para coordenar os hospitais regionais no Oeste

A ex-secretária de Saúde de Natal e de Mossoró, Saudade Azevedo, é a nova coordenadora de equipamentos de saúde do Estado do Rio Grande do Norte no âmbito das regionais de Mossoró, Assú e Pau dos Ferros. A portaria com a nomeação já foi publicada e ela tomará posse na próxima segunda-feira, 13.

Saudade substituirá a enfermeira Viviane Lima da Fonseca, que deixou o cargo para assumir a Secretaria Municipal de Assú. Saudade foi convidada para a nova função pela secretária estadual de Saúde, Lyane Ramalho, em nome da governadora Fátima Bezerra (PT).

Foi uma escolha técnica, com boas referências, levando em conta a larga experiência de Saudade Azevedo em gestão de saúde pública. Ela já foi secretária adjunta e titular da Saúde do município de Natal na gestão do ex-prefeito Carlos Eduardo (entre 2012 e 2017) e secretária de saúde de Mossoró na última gestão da ex-prefeita Rosalba Ciarlini (entre novembro de 2018 a dezembro de 2020).

Foi em Mossoró que Saudade enfrentou o seu maior desafio como gestora de saúde pública. Ela comandou a pasta durante a pandemia da Covid-19 e foi responsável pela estratégia vitoriosa de enfrentamento à crise.

A sua experiência foi determinante para a escolha feita agora pelo Governo do RN. Saudade terá a missão de coordenar todos os equipamentos de saúde no âmbito de três regionais de saúde: 2ª Ursap, com sede em Mossoró, que compreende 14 municípios; 6ª Ursap, com sede em Pau dos Ferros, com 16 municípios; e 8ª Ursap, com sede em Assú, que engloba 12 municípios.

Nessas três áreas estão localizados os maiores hospitais regionais do interior do estado, com destaque para o Hospital Tarcísio Maia em Mossoró. Além disso, tem o Hospital da Mulher de Mossoró que foi inaugurado em 2022, mas ainda está em processo de implantação dos serviços.

A coordenação regional tem a responsabilidade de fazer funcionar bem todos os equipamentos de saúde, sendo um elo de ligação entre o nível central e a gestão das unidades hospitalares. Também cuida da questão dos consórcios, fluxo e parcerias com as gestões municipais.

Currículo

Maria da Saudade Azevedo é natural de Mossoró e tem graduação em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Servidora pública municipal da Prefeitura de Natal, ela trabalhou com coordenação de projetos no Estado e no Município.

Saudade é reconhecida pela implantação do Complexo Estadual de Regulação de Exames e Consultas e da Central Metropolitana de Regulação do Sistema Único de Saúde, também trabalhou 13 anos como auditora.

Exerceu a função de secretária-adjunta de Atenção Integral à Saúde e secretária titular da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, além de secretária de Saúde de Mossoró.

Recentemente, Saudade Azevedo estava coordenando a equipe técnica da 2ª Unidade Regional de Saúde Pública, com sede em Mossoró.

