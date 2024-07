Governadora inaugura três IERNs nesta quinta-feira

A governadora Fátima Bezerra entrega nesta quinta-feira (04) e sexta-feira (05) mais três unidades do IERN – Instituto Estadual de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte -, levando para o interior do Estado ensino técnico de qualidade. Os IERNs integram o Programa Nova Escola Potiguar (PNEP) no eixo criação de escolas profissionais.

A primeira inauguração, na quinta-feira (04), às 18h, será a do IERN de Jardim de Piranhas, um investimento de R$ 12,8 milhões, com área de cobertura para 10 municípios do Seridó.

Já na sexta-feira (05), Fátima Bezerra inaugura o IERN de Alexandria, às 10h. Em seguida, às 16h, a chefe do executivo estadual inaugura o IERN de Campo Grande.

No caminho, antes de se dirigir a Campo Grande, a governadora visita as obras do IERN de Umarizal, às 14h.