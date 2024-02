Governadora Fátima Bezerra e ministro Paulo Teixeira cumprem agenda em Mossoró neste sábado (03)

Encerrando a jornada de atividades que inaugurou a parceria Brasil-China para a mecanização da agricultura familiar na região Oeste do Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra e o Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar Paulo Teixeira, cumprem agenda neste sábado (03) em Mossoró.

No primeiro momento, a comitiva visita o maior assentamento rural do Estado, o Projeto de Assentamento Maisa.

A programação está prevista para ser iniciada às 9h com uma visita a uma plantação de acerola orgânica e às 10h, no Ginásio Escola Municipal Professor Maurício de Oliveira, acontecerá um ato de entrega de 50 títulos definitivos de terras da Reforma Agrária pelo governo federal.

Em seguida, às 11h30, a governadora Fátima Bezerra fará uma visita à sede da Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora de frutas in natura do Brasil.

*Serviço:*

*9:00* – Visita ao Assentamento Maísa a uma Plantação acerola orgânica do senhor

Francisco.

*10:00* – Ato de entrega de 50 títulos definitivos da Reforma Agrária. Local: Ginásio da Escola Municipal Professor Maurício de Oliveira, área Rural – Maísa.

*11:30* – Visita a Fazenda Agrícola Famosa. Local: Sitio Gravier – Tibau

_Mossoró, 02 de fevereiro de 2024_

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ASSECOM

Núcleo Regional de Imprensa – Mossoró