Governadora entrega tratores e exalta economia rural na abertura da Festa do Boi

Ao participar da abertura da 62ª Exposição de Animais e Máquinas Agrícolas (Festa do Boi), nesta sexta-feira 11, a governadora Fátima Bezerra fez a entrega simbólica de tratores para o fortalecimento da agricultura familiar em pequenos municípios das regiões Oeste, Central e Agreste do Rio Grande do Norte, destacou as parcerias com o setor produtivo e o crescimento do emprego no campo. A meta do governo é chegar ao final de 2024 com 150 tratores e implementos agrícolas repassados aos municípios.

São 54 tratores destinados, entre outros, às prefeituras de Coronel Ezequiel, Pedra Grande, São Bento do Trairi, Santana do Matos, Passa e Fica, Grossos, Doutor Severiano, Caiçara do Norte, São João do Sabugi, Severiano Melo, Santo Antônio e Ruy Barbosa para o fortalecimento da agricultura familiar. Além deles, também fazem parte das ações oito retroescavadeiras e implementos agrícolas que serão entregues posteriormente, todos adquiridos com recursos de emendas parlamentares consignadas no orçamento da União pelos deputados federais Benes Leocádio e Natália Bonavides e pelo ex-senador Jean Paul Prates.

Este ano, mais de 3 mil animais estão nas baias de exposições do Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim. São 150 expositores cadastrados e mais de 200 criadores. Presença também de presidentes de entidades ruralistas de Minas Gerais, Mato Grosso e do Distrito Federal. Os organizadores estimam que 500 mil pessoas passarão pela exposição nos próximos oito dias. A estimativa dos organizadores é um movimentação em torno de R$ 80 milhões.

A governadora disse que a Festa do Boi é a coroação de todo o circuito de eventos agropecuários realizados anualmente no RN, 29 ao todo, lembrando que a exposição se firmou como o maior evento agropecuário do Norte e Nordeste do Brasil. “Este ano, inclusive, celebramos mais empregos para o nosso povo. Portanto, vale destacar o saldo positivo de empregos formais que tivemos em agosto, puxado pelo setor agropecuário”, destacou Fátima.

A governadora citou investimentos em obras hídricas no Estado, destacando a Adutora do Agreste, incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-3), um investimento de meio bilhão de reais que está em processo de licitação para levar segurança hídrica a quase 40 municípios e comunidades rurais da região. Também estão em obras, a Barragem Oiticica, o sistema adutor do Seridó e o ramal da Transposição, que vai mudar o cenário da Bacia Apodi/Mossoró, onde se localizam as terras mais férteis do RN.

Com milhares de estabelecimentos rurais e um rebanho de bovinos, ovinos, caprinos e suínos que ultrapassa 3,7 milhões de animais, a agropecuária é uma das principais atividades econômicas do Rio Grande do Norte. A estimativa é de que mais de 300 mil pessoas estejam ligados às atividades no campo na produção de gêneros de primeira necessidade, de commodities e no comércio de produtos veterinários e implementos agrícolas. Em agosto, o estoque de empregos celetistas, com carteira assinada na agropecuária potiguar, era de 19,7 mil, conforme dados do Caged.

Tendo como base os dados do crescimento nos últimos anos, o secretário de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, Guilherme Saldanha, renovou o otimismo com o futuro do agronegócio no RN. “Crescemos em todos os setores: na fruticultura, na cana de açúcar, na agroindústria, na pecuária de leite, na produção de ovos, na criação de camarão. Este ano, as exportações da fruticultura devem chegar a 200 milhões de dólares (R$ 1,1 bilhão pelo câmbio atual). A produção de leite passou de 350 mil litros/dia, em 2017, para os atuais 750 mil, enfatizou Saldanha, lembrando que o governo do RN lançará na Festa do Boi deste ano o programa estadual de interiorização da carcinicultura. “Já temos onze prefeituras parceiras nesse projeto. Juntos com o Sebrae, com os bancos oficiais, vamos colocar os pequenos na produção de camarão.”

Para Matheus França, presidente da Associação Norte-Rio-Grandense de Criadores (Anorc), a Festa do Boi está cada vez mais pujante e fortalecendo o agronegócio potiguar. “Teremos a participação de criadores internacionais, exposições nacionais das raças Sindi e Pardo Suíço e a nordestina de Gir Leiteiro. O rebanho do RN é destaque em termos de genética”, comentou.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária (Faern), José Vieira, ressaltou as parcerias com órgãos públicos, sobretudo na formação e qualificação de mão de obra para o setor. “Em parceria com o Ministério Público do Trabalho, estamos abrindo um curso técnico em fruticultura dentro da penitenciária Mário Negócio, em Mossoró, para trazer mais dignidade e tentar recuperar os apenados para inserí-los na sociedade.”

A Festa do Boi 2024 é uma realização da Anorc, Governo do Estado, Sebrae/RN e Prefeitura de Parnamirim e conta com a Agência de Fomento (AGN), Banco do Nordeste, Governo Federal, Senar, Faern e Sicoob como parceiros. Este ano foram homenageados os agropecuaristas José de Paula Saldanha, José Gomes de Moura e Luis Fernando Pereira de Melo.