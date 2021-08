Governadora entrega 2ª etapa de obras do Distrito de Irrigação do Baixo Açu

Principal polo de desenvolvimento econômico da fruticultura potiguar, o Distrito de Irrigação do Baixo Açu – DIBA, passou por um processo de recuperação de sua infraestrutura de uso comum promovido pelo Governo do RN. O benefício era esperado há cerca de duas décadas. A área total irrigada passará de 2,7 mil hectares para 5,7 mil hectares – mais do que o dobro da atual.

Nesta sexta-feira, 06, a governadora Fátima Bezerra e o vice-governador Antenor Roberto foram até o perímetro irrigado localizado na região do Vale do Açu, entre os municípios de Afonso Bezerra e Alto do Rodrigues, para entregar a 2ª fase das obras, compostas por 21 km de canal de irrigação, rede elétrica e estação de bombeamento, que foram renovados.

A ação de caráter estruturante executada a partir do Projeto Governo Cidadão e da Secretaria Estadual da Agricultura da Pecuária e da Pesca (SAPE RN) recebeu R$ 8,3 milhões, via empréstimo estadual com o Banco Mundial. A ação no Distrito totaliza R$ 12,7 milhões via Governo Cidadão e SAPE, somando os investimentos de R$ 4,4 milhões em oito Subprojetos de Iniciativas de Negócios Sustentáveis de Inclusão Produtiva, todos inciados e concluídos nesta gestão em Alto do Rodrigues, onde se localiza parte do DIBA.

Os benefícios do Governo do RN via Governo Cidadão chegam a 8 dos 14 municípios do Território Açu-Mossoró, totalizando R$ 91 milhões em ações.

AVANÇOS EM ECONOMIA E SEGURANÇA HÍDRICA

“Sabemos que esta obra é muito importante para desenvolver economicamente toda a região do Vale do Açu, onde gera emprego, e também é de grande interesse social, porque amplia o abastecimento de água para o povo daqui. Isto aqui não é um favor, estamos cumprindo nossa obrigação de Governo”, disse Fátima Bezerra, ao destacar os dois importantes benefícios trazido à região com os investimentos.

Titular da SAPE, Guilherme Saldanha reforçou a fala da governadora: “É um fato histórico estarmos concluindo estes canais e a rede elétrica do Distrito, dobrando a sua capacidade produtiva e de geração de ocupação e renda na região. A ação se torna maior porque estamos em um momento de dificuldade no cenário econômico, e mesmo assim temos mais esta ação do Governo e da SAPE que viabiliza a manutenção das populações no campo, dando condições de trabalho e produção dignas. Faz 25 anos que eu esperava apertar aquele botão de bombeamento, o que fiz com a governadora, hoje”.

“A história está sendo recontada e com a participação dos trabalhadores, pela primeira vez na história do Rio Grande do Norte”, completou, em sua fala, Hildebrando Andrade, coordenador estadual do MST.

EXPECTATIVA DE 6 MIL EMPREGOS DIRETOS

Segundo Nuilson Pinto, presidente do DIBA, a expectativa com a entrega dos benefícios desta sexta-feira é de geração de 6 mil empregos diretos atuando na produção de 90 mil toneladas de alimentos atingindo R$ 120 milhões em faturamento anual. “Estou há mais de 20 anos neste projeto e, agora, sim, vejo novas perspectivas, inclusive para captação de novos investidores na região”, planeja. Atualmente, a área possui 13 lotes empresariais, 10 lotes técnicos em ciências agrárias e 170 lotes familiares.

Para o titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar, Alexandre Lima, “temos um governo que está, pela primeira vez no Rio Grande do Norte, dando à agricultura familiar a devida importância”.

OBRAS COMPLEMENTARES

Da parte do Projeto Governo Cidadão, o apoio ao DIBA continuará por meio da realização de obras complementares no valor de R$ 1,5 milhão em melhorias desta 1ª etapa, finalizando os investimentos totais em R$ 9,8 milhões. Estas obras complementares aguardam autorização do Banco Mundial para que seja iniciado processo de licitação. Serão serviços de manutenção preventiva, como a restauração da principal estação de bombeamento, onde se inicia a captação de água do rio, e restauração das piscinas – reservatórios ao longo do canal que servem a lotes próximos.

“Temos aqui um verdadeiro oásis no qual sabemos que nossos investimentos terão retorno direto às populações da região, promovendo o desenvolvimento sustentável e conciliando atividades, já que o projeto prevê 9 lotes do agronegócio e 300 hectares para a agricultura familiar”, lembrou o secretário de Gestão de Projetos e Metas e coordenador do Governo Cidadão, Fernando Mineiro. Os benefícios entregues nesta sexta-feira estavam 71% executados em dezembro de 2018. Somente por meio do Governo Cidadão, o Governo do Estado investe em Alto do Rodrigues o montante de R$ 14 milhões em 11 ações.

SOBRE O DIBA

Em operação desde 1994, o Distrito se localiza em solos de alta fertilidade natural e relevo plano, onde produz-se banana, manga, mamão, coco-verde e seco, capim para feno, sementes de feijão, milho, sorgo, abóbora, melão e melancia. A irrigação dos tipos aspersão convencional, pivô central e localizada (micro aspersão e gotejamento) utiliza suporte hídrico do Rio Açu, perenizado pelo maior reservatório do RN, a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves.

A região possui ainda dois aquíferos subterrâneos (Jandaíra e Arenito Açu), além de condições climáticas que favorecem a agricultura irrigada. O Vale do Açu conta, ainda, com empresas fornecedoras de insumos agrícolas que atendem a demanda produtiva.

O evento desta sexta-feira contou com a participação dos secretários de Estado Aldemir Freire (Seplan), Jaime Calado (Desenvolvimento Econômico), João Maria Cavalcanti e o adjunto Carlos Nobre (Semarh).

Representando órgãos de Governo também estavam os diretores César Oliveira (Emater), Rodrigo Maranhão (Emparn), Mário Manso (Idiarn), Leon Aguiar (Idema), Crispiniano Neto (Fundação José Augusto), Auricelio Costa (Igarn), Márcia Maia (AGN) e Inês Albano (assessora do Gabinete Civil). O senador Jean Paul Prates, a deputada estadual Isolda Dantas, o deputado estadual George Soares, os prefeitos Nickson Baracho (Alto do Rodrigues), Gustavo Soares (Assu), Reno Marinho (São Rafael), Miguel Pinheiros (Angicos), Marineide Diniz ( Carnaubais), Valderedo Bertoldo (Ipanguaçu) Alaor Ferreira (Itajá), Flaudivan Martins ( Pendências), Francisco Faustino (Porto do Mangue), José Alexandre (Pedro Avelino) e José Antonio ( Macau) estiveram presentes.

O mandato da deputada federal Natália Bonavides e órgãos como Sebrae, Faern e Senar enviaram representantes.