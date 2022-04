Governadora empossa novos auxiliares de primeiro e segundo escalões

A governadora Fátima Bezerra empossou na manhã desta segunda-feira (04) quatro integrantes da equipe administrativa – Maria Luíza Tonelli, na Secretaria de Estado das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (Semjidh); Sílvio Torquato Fernandes, na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec); Carlos José de Andrade e Silva, na Controladoria Geral do Estado, e Lilian de Oliveira Rodrigues, na presidência da Fundação de Apoio à Pesquisa do RN (Fapern).

Os empossados ocupam as vagas abertas com a exoneração dos titulares que irão concorrer a mandatos eletivos no pleito de outubro próximo. Deixaram a gestão Júlia Arruda (Semjidh), Jaime Calado (Sedec), Pedro Lopes (Control), Gilton Sampaio (Fapern).

Outros auxiliares foram exonerados para cumprir os prazos da legislação eleitoral, como Márcia Maia (AGN-RN), Fernando Mineiro (Segri) e Manoel Marques (DER). Na Agência de Fomento do RN (AGN-RN), assume interinamente o diretor administrativo-financeiro, Juliano Porciuncula, até que o Banco Central homologue novo nome para a presidência. Assume a Secretaria de Estado de Gestão de Projetos, Metas e Relações Institucionais (Segri), o secretário estadual de Infraestrutura, Gustavo Coelho, e para o Departamento de Estradas de Rodagens (DER) ainda não foi definida substituição.

Na posse dos novos titulares, no auditório da Governadoria em Natal, a governadora Fátima Bezerra afirmou que “não haverá descontinuidade na gestão. Todos os indicados já vinham atuando e têm comprovado o perfil técnico imprimido desde o início da nossa gestão. Manteremos a estabilidade e o diálogo que sempre foi nossa marca”, afirmou.

“Temos aqui os presidentes das maiores federações da classe produtiva como a Fiern e a Fecomércio, além dos dirigentes dos sindicatos e associações a elas filiados. Isso comprova que vimos cotidianamente praticando o diálogo. Criamos câmaras setoriais para dialogar com os vários segmentos da economia, trouxemos as universidades para dialogar junto e demos novo posicionamento ao Rio Grande do Norte. Modernizamos as políticas de incentivos fiscais para fomentar o desenvolvimento. Exemplo é o Proedi, que, renovado, manteve e ampliou empresas existentes e proporcionou novos investimentos, tanto na capital como no interior. Nosso Governo deu estabilidade às empresas no RN, interrompemos o fluxo migratório e apoiamos também o setor de serviços, comércio e turismo, fomentando a economia como um todo.”

Fátima Bezerra ainda destacou o apoio a outras atividades de grande importância como a mineração, a fruticultura, pescado e energias renováveis e a retomada do setor de petróleo e gás. “E entregamos o Atlas Eólico e Solar, os estudos para implantação de usinas eólicas offshore, para produção de hidrogênio verde, os estudos para o novo porto para favorecer estes investimentos que chegarão a R$ 13 bilhões nos próximos anos. Com isso, estamos inserindo o nosso Estado na nova matriz energética que vem em aos combustíveis fósseis. Seremos exportadores de energia para o mundo e contribuindo para a sustentabilidade tão ameaçada.”

Ao finalizar seu discurso, a governadora afirmou: “Vocês estão saindo, sou grata a todos, mas não vamos nos separar. Aos que estão chegando para a titularidade, o fazem por méritos. Manteremos o perfil técnico, o diálogo, a trajetória e a continuidade do trabalho. Vamos aos novos desafios e lembro: ‘se muito vale o que foi feito, mais vale o que virá’.”

O presidente da Federação das Indústrias do RN (Fiern), Amaro Sales, falou em nome do empresariado e disse que “todo o governo Fátima Bezerra tem sido parceiro do empresário. Digo que quem reclama é porque não procurou o Governo. Não existe indústria, agricultura, atividade econômica forte sem parcerias com o governo. O RN tem indústrias locais, nacionais e internacionais que não abandonaram o RN. Somos um estado rico, que precisa da defesa de todos. Toda a equipe e a governadora estão de parabéns pela condução que dão ao Estado. Esse é meu reconhecimento.”

A presidente do Conselho Estadual da pessoa com Deficiência, Marcia Guedes, representando os movimentos sociais lembrou que o RN tem o maior índice do país – 28,46% – de pessoas com deficiência. “Tenho certeza que nosso Conselho está no rumo certo e continuaremos tendo o apoio que precisamos.”

A nova titular da Semjidh, Maria Luíza Tonelli, que atuou na pasta, no Gabinete Civil e na Sethas, afirmou: “cheguei ao governo em 2019, inicialmente no Gabinete Civil e já constatei a preocupação da governadora com o desenvolvimento econômico para superar as desigualdades e fazer o Estado se desenvolver. A criação da Semjidh representa mais uma preocupação da governadora em proporcionar cidadania aos diversos grupos sociais. Agradeço a confiança e vamos continuar com este trabalho que já é reconhecido em todo o Estado”.

Jaime Calado, que sai da Sedec, agradeceu “a confiança da Governadora em nós e no empresariado. Conseguimos ampliar investimentos e isso é resultado das novas políticas econômicas de Estado que se tornaram leis.” O agora titular da Sedec, Sílvio Torquato, lembrou que tomou posse como adjunto da pasta há 3 anos, 3 meses e 3 dias. “Ao chegar não conhecia alguns integrantes do Governo, mas fui muito bem recebido e agradeço a todos e à Governadora, confirmando toda a nossa disposição de continuar o trabalho que vem sendo realizado com tanto sucesso.”

Júlia Arruda, que deixa a Semjidh, pontuou: “somos uma secretaria meio, de articulação. Por orientação da governadora, durante 9 meses praticamos o diálogo visando fortalecer políticas públicas para atender as áreas mais vulnerabilizadas. Este é um trabalho que vai continuar.”

No ato de posse, a governadora foi acompanhada pelo vice-governador, Antenor Roberto e secretários de Estado. Também participaram servidores, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Paulo Roberto Chaves Alves; superintendente do Sebrae, Zeca Melo; presidente da Fecomércio, Marcelo Queiroz; deputados estaduais, Isolda Dantas, Francisco Medeiros, Bernardo Amorim; deputada federal Natália Bonavides; representante do senador Jean Paul Prates; vereadora em Natal, Divaneide Basílio; prefeitos, empresários, representantes dos movimentos sociais, dirigentes de entidades vinculadas à indústria, comércio e turismo.

Assecom