Governadora e ministro inauguram primeira etapa da Infovia Potiguar

A governadora Fátima Bezerra e o ministro Juscelino Filho, das Comunicações, entregaram nesta segunda-feira (08) a 1ª fase de um total de três etapas da Infovia Potiguar, uma iniciativa para democratizar o acesso da população à internet banda larga de qualidade e abrir novos horizontes para a educação, pesquisa e inovação no Rio Grande do Norte.

A rede de infraestrutura óptica de alta qualidade desta etapa tem 406 quilômetros, conectando 248 pontos, entre eles os campi das principais instituições de ensino superior do Estado, como a Universidade Federal (UFRN), Instituto Federal (IFRN), Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) e Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA).