Governadora do RN participa do II Fórum Nacional de Gestoras de Políticas para Mulheres

Gestão de políticas voltadas para as mulheres, enfrentamento à violência de gênero, participação das mulheres nos espaços de poder e de decisão, qualificação profissional e autonomia econômica são alguns dos temas abordados no II Fórum Nacional de Gestoras de Políticas para Mulheres, que ocorre nos dias 11 e 12 de junho em Brasília (DF). Promovido pelo Ministério das Mulheres, com a presença da ministra Cida Gonçalves, da governadora Fátima Bezerra, onde o público-alvo são as gestoras de políticas para as mulheres de governos estaduais, distrital e municipais.

O objetivo do evento é o intercâmbio de experiências e o fortalecimento da participação dos Organismos de Políticas Públicas para Mulheres (OPMs) nos estados e municípios. Inclusive, no final do encontro, haverá uma apresentação com o mapeamento diagnóstico das estruturas de políticas para as mulheres no território nacional.