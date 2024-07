Governadora discute PPPs e investimentos em Casas de Cultura com o BNDES

Cumprindo agenda de trabalho no Rio de Janeiro, a governadora Fátima Bezerra se reuniu, na manhã desta terça-feira (16) com a diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudanças Climáticas do BNDES, Luciana Costa, para tratar de investimentos no Estado.

Em pauta, o processo das Parcerias Público Privadas (PPPs) destinadas à ampliação do abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito da Caern, e dos investimentos nas casas de cultura. O BNDES prevê para agosto visita técnica de consultores que vão programar a realização de audiências públicas para formatar as licitações da Companhia de Águas e Egotos, que devem atingir o montante de R$ 3,5 bilhões.

Atualmente o RN tem índice de 73,25% de atendimento de abastecimento de água, e 26,72% de esgotamento sanitário. O índice de perdas na distribuição de água, segundo dados de 2022, é de 49,81%. As regras do Marco Legal do Saneamento Básico estabelecem metas de atendimento de 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgotos até 2033.

“Tivemos uma reunião muito boa, sinergia e esforços junto à equipe do BNDES, sob liderança do presidente Aloísio Mercadante”, afirmou a governadora Fátima Bezerra. A diretora de Infraestrutura, Transição Energética e Mudanças Climáticas do BNDES, Luciana Costa disse que recebeu gestores do Rio Grande do Norte para tratar de investimentos em infraestrutura para o Estado “que tem forte potencial nas áreas de energias renováveis, portuário, gasoduto, além da cultural”.

Em relação às Casas de Cultura Popular, o projeto contempla a reforma de 15 unidades que já têm dominialidade do Estado e estão inscritas na Lei Rouanet. As Casas de Cultura receberão a visita técnica dos consultores do BNDES também em agosto.

“Ficamos muito felizes e esperançosos com bom andamento do processo junto ao BNDES e com a entrada do Grupo Neoenergia que vem somar esforços para a restauração desses espaços de cultura do estado. Cada Casa de Cultura tem uma história para a cidade e para a sua população, e o Governo do RN está resgatando essa história, valorizando a arte e cultura do nosso povo e vai entregar aos fazedores de cultura”, comemorou Gilson Matias, diretor-presidente da Fundação José Augusto.

De acordo com Gilson, cerca de 30 mil pessoas visitam as Casas de Cultura anualmente, gerando trabalho, renda e beneficiando diretamente a atividade turística das regiões. As Casas de Cultura serão dotadas de espaços de memória, espaço expositivo, sala de leitura, sala para oficinas artísticas e culturais e cineteatro. No total o projeto é orçado em R$ 8,7 milhões via BNDES, R$ 2,5 milhões pelo grupo Neoenergia e R$ 3,53 milhões do Governo do Estado.

Porto-Indústria

Durante a reunião, Fátima Bezerra reforçou o compromisso da gestão estadual com a transição energética que promova a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico e social no RN e a importância do apoio da instituição nesta pauta. “O Rio Grande do Norte tem imenso potencial para as energias renováveis”. A governadora defendeu, mais uma vez, o projeto para instalação do Porto Indústria Verde, no município de Caiçara do Norte.

O acordo de cooperação para que o BNDES atue na contratação e elaboração dos estudos complementares para o Projeto do porto foi assinado em abril deste ano. “O Porto Indústria Verde é uma iniciativa do nosso governo, com projeto desenvolvido em parceria com universidades e instituições representativas da sociedade, que tem como prioridade desenvolver a indústria no Rio Grande do Norte e no Nordeste”, destacou a governadora