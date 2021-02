Governadora cobra Ministério da Saúde por mais vacinas

Nesta quarta-feira (17), durante reunião virtual do Fórum dos Governadores do Brasil com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a governadora Fátima Bezerra voltou a cobrar o envio de mais doses da vacina contra o Covid-19. A nova remessa seria destinada para imunização das comunidades indígenas e inserção dos profissionais da educação e pessoas com deficiência nos grupos prioritários.

“Reitero meu apelo para que as vacinas destinadas às comunidades indígenas do RN cheguem. O Ministério já sinalizou que as doses seriam entregues, uma vez que já estavam inseridos nos grupos prioritários, mas nada aconteceu. Também entre os grupos prioritários não podemos esquecer dos profissionais da educação, assim como das pessoas com deficiência”, destacou a governadora.

Pazuello confirmou a previsão de chegada de um novo lote de vacinas ao Rio Grande do Norte no próximo dia 24. No encontro, também foi discutido a publicação do cronograma de envio das vacinas a todos os estados. O ministro afirmou que, até o fim desta semana, as datas serão divulgadas. Ele ainda aproveitou a ocasião para declarar que a meta do Ministério da Saúde é vacinar, até julho, 50% da população prioritária do país e chegar a 100% até o fim do ano.