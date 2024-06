Governadora apresenta ações em prol de trabalhadores rurais no Grito da Terra

No encerramento do 21º Grito da Terra, nesta quinta-feira (27), organizado pela Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura (Fetarn), a governadora Fátima Bezerra anunciou uma série de ações e políticas públicas já tomadas em prol dos trabalhadores rurais. Ela reiterou o compromisso com os movimentos e com o desenvolvimento do campo.

Após uma reunião com representantes de entidades, que apresentaram uma série de reivindicações, a governadora Fátima Bezerra desceu a rampa da Governadoria do Estado para responder à mobilização social.

“Primeiro, eu me sinto muito à vontade de estar aqui com vocês, afinal de contas, este é meu lugar. Sempre estive ao lado de vocês, como professora, como deputada estadual, deputada federal e senadora. Eu nunca perdi um Grito da Terra. E agora, como governadora, mais do que nunca, estou ao lado de vocês. Foi no meu governo que foi criada a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar (Sedraf)”, disse a governadora.