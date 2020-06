Governadora anuncia novos leitos em Assu e Mossoró

A Governadora Fátima Bezerra anunciou nesta semana a abertura de novos leitos destinados a pacientes com o novo coronavírus (Covid-19) na região do Oeste potiguar. Serão abertos nos próximos dias mais 10 leitos em Mossoró e 20 em Assu, entre Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e clínicos, como parte do esforço operado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), no enfrentamento à pandemia da Covid-19.

Para fortalecer o sistema de Saúde, o Governo do Estado trabalha para expandir novos leitos em todo o Rio Grande do Norte. “Já existe uma reforma em curso no Hospital Regional de Assu, em breve vamos instalar 10 leitos de UTIs e 10 leitos clínicos. Estou acompanhando pessoalmente o andamento da reforma que começou com a canalização dos gases e, se tudo caminhar bem, ainda abriremos os novos leitos neste mês de junho. Também estamos trabalhando incansavelmente para abrir novos leitos em Apodi e Pau dos Ferros”, disse a governadora.

Em Mossoró, serão abertos dez leitos de UTIs no Hospital São Luiz nos próximos dias. Na segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, já estão em funcionamento 20 leitos do Hospital Tarcísio Maia (geral), 25 leitos no Hospital São Luiz, 10 leitos (maternos) e 3 leitos (pediátricos) no Hospital Wilson Rosado.

Já em Assu, no último dia 10, foram abertos seis leitos no Hospital Regional Nelson Inácio dos Santos, sendo 4 clínicos e 2 de estabilização com respiradores, monitores de sinais vitais, aspiradores e desfibriladores. A equipe que vai atuar nos novos leitos é formada por profissionais que já integram o quadro de servidores do próprio hospital e por profissionais recém contratados pela Sesap. Os leitos serão destinados a pacientes moderados, que necessitam de cuidados intermediários.“Quero agradecer em nome do povo do Vale do Assú, uma das mais importantes conquistas para região. Uma luta de muitos anos e que agora a governadora Fátima realiza para saúde da nossa região”, destacou o deputado George Soares.

A expansão dos leitos faz parte do Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pela Covid-19, com vistas a fortalecer o enfrentamento à pandemia no RN. “Temos conclamado a população para respeitar as normas de isolamento social e cumprir os nossos decretos. É um sacrifício para todos nós, mas a ciência ainda não descobriu a vacina. O que se mostra eficaz até agora é o isolamento e o distanciamento social. Vamos respeitar, vamos cuidar da nossa saúde. Em meio às dificuldades econômicas, à aquisição de insumos e à conjuntura nacional extremamente tumultuada, já conseguimos abrir 381 leitos para pacientes com Covid, entre clínicos e críticos. Mas, infelizmente, em maio tivemos uma queda no isolamento social e o contágio acelerou”, enfatizou Fátima Bezerra.

A governadora ainda lembrou que a população deve abraçar o Pacto pela vida, respeitar o isolamento social e, se precisar sair, usar máscara e manter o distanciamento social. “Se todos nos responsabilizarmos pelo cumprimento dos decretos, mais cedo vamos sair dessa situação e poderemos iniciar o plano de abertura da economia e retomar nossas atividades sociais e religiosas.”