Governadora anuncia datas de provas do concurso da Polícia Civil

A governadora Fátima Bezerra anunciou nesta quinta-feira (27) o novo cronograma do concurso público para os cargos de nível superior de Delegado de Polícia Civil Substituto, Agente de Polícia Civil Substituto e Escrivão de Polícia Civil Substituto, que havia sido suspenso em fevereiro, em consequência do agravamento da pandemia no Rio Grande do Norte e no Brasil. As provas serão aplicadas no segundo e terceiro domingos de julho. No dia 11, os agentes e escrivães fazem as provas objetivas e discursivas; no dia 18 será a vez dos mais de 32 mil candidatos a delegado de polícia.

“Esta é uma luta de muito tempo. São mais de dez anos sem reposição de pessoal. A despeito do quadro de dificuldades fiscais e financeiras que encontramos quando assumimos o governo do Estado, agravado pela pandemia, mas numa demonstração de que governar é fazer escolhas, com planejamento, foco e seriedade, estamos investindo muito na segurança pública. Tanto na melhoria das condições de trabalho, como na reposição de seus quadros”, disse a governadora, lembrando que a escolha da segurança pública como uma das prioridades de sua gestão não é apenas uma peça de retórica em meio ao programa de governo. No ano passado, o Governo do Rio Grande do Norte investiu mais de R$ 1 bilhão na segurança. Além disso, incorporou 1.022 praças aos quadros da Polícia Militar e promoveu a reestruturação das carreiras do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP RN).

“A gente aguardava há muito tempo por esse concurso. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte é uma polícia de excelência, presta relevantes serviços à sociedade e quer melhorar esse serviço. Pra isso, é importante a reposição de seus quadros”, defendeu a delegada Tais Aires Marques, presidenta da Associação dos Delegados de Polícia Civil do RN (Adepol/RN).

O concurso teve 61.042 candidatos inscritos. São 301 vagas, das quais 230 para agente, 24 para escrivão e 47 para delegado. O edital foi lançado em novembro do ano passado pela governadora Fátima Bezerra, cumprindo um compromisso assumido durante a campanha sucessória de 2018. A previsão era de que as provas fossem aplicadas nos dias 07 e 14 de março.

DEMANDA POR VAGA

Agente de Polícia Civil Substituto

Vagas: 230

Candidatos: 32.239

Concorrência: 140,17

Remuneração: R$ 4.731,91

Delegado de Polícia Civil Substituto

Vagas: 47

Candidatos: 24.079

Concorrência: 512,32

Remuneração: R$ 16.670,59

Escrivão de Polícia Civil Substituto

Vagas: 24

Candidatos: 4.724

Concorrência: 196,83

Remuneração R$ 4.731,91

Confira o edital do concuso na página da banca examinadora:

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcrn20