Governadora anuncia concurso público para professores com 598 vagas

Na manhã desta terça-feira 15, dia do professor, a governadora Fátima Bezerra anunciou um novo concurso público com 598 vagas para professores em diversas áreas, além de uma vaga para especialista em educação.

O anúncio foi feito em vídeo nas redes sociais em que a governadora lado dos secretários Pedro Lopes, da Administração, e Socorro Batista, da Educação. A publicação será feita hoje, em edição extra do Diário Oficial.

As inscrições irão de 21 de outubro até 21 de novembro e a prova será realizada pela Fundação Getúlio Vargas.

As oportunidades irão abranger todas 16 Diretorias Regionais de Educação e Cultura (Direc) do Rio Grande do Norte.