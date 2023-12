Governadora anuncia candidatura de Natália Bonavides à Prefeitura de Natal

“Vai ser um feito histórico, quem viver verá, no Rio Grande do Norte, pela primeira vez, a governadora é do PT, o presidente já é do PT e a prefeita de Natal vai ser do PT”

Durante a convenção nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), realizada neste fim de semana em Brasília, a governadora Fátima Bezerra declarou que, pela primeira vez na história do país, o partido poderá ter um Presidente, uma Governadora do Estado e uma Prefeita de Natal.Existe a possibilidade da deputada federal Natália Bonavides (PT) ser a candidata da legenda à Prefeitura da capital.