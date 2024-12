Governador do Piauí, Rafael Fonteles é eleito novo presidente do Consórcio Nordeste

O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT) foi eleito o novo presidente do Consórcio Nordeste, para o ano de 2025, nesta quinta-feira (12), em Natal.

A definição, por unanimidade, aconteceu durante a assembleia geral ordinária da entidade, que é presidida desde o início do ano por Fátima Bezerra (PT), governadora do Rio Grande do Norte.

Também no encontro, o Consórcio assinou um acordo de cooperação técnica com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que visa apoio a projetos e políticas públicas voltadas para a região Nordeste.

O presidente do banco, Aloizio Mercadante, anunciou medidas como o fundo de “recaatingamento”, com objetivo de preservar o bioma exclusivamente brasileiro, predominante na região. Além disso, R$ 50 milhões do banco e outros R$ 50 milhões da Petrobras voltados para estruturação da agricultura familiar.

O banco ainda assinou um contrato de R$ 214 milhões com uma empresa de telecomunicações para instalação e ampliação do sinal 5G na região Nordeste.

No balanço das principais ações desenvolvidas em 2024 pelo Consórcio, Fátima citou o processo de mecanização da agricultura familiar, em parceria com a China; a ampliação de linhas de crédito para pequenos e médios produtores, empreendedores e empresas locais e o lançamento do Cena Nordeste, festival itinerante que celebrou a diversidade artística e cultural da região.