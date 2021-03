Globo vence Potiguar que segue sem pontuar no Estadual

Nesta quarta-feira (10), o Potiguar de Mossoró enfrentou o Globo FC, no estádio Edgarzão, em Assu, pela terceira rodada do Campeonato Estadual 2021. O resultado da partida não foi animador para o clube mossoroense, que perdeu por 1 a 0.

Essa é a terceira derrota seguida do Potiguar na competição, que ocupa a posição de lanterna do primeiro turno. O gol do Globo FC, que já possui duas vitórias consecutivas, foi marcado por Negueba, atacante do time, ainda nos 10 minutos do primeiro tempo.

Com o fim da partida, o técnico Luciano Quadros concedeu entrevista a TCM, onde falou sobre o momento atual do clube e as expectativas para o restante do campeonato. Já Renatinho Potiguar, técnico do Globo, comemorou o resultado, mas disse que não gostou do desempenho de sua equipe.