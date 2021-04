Globo FC, América-RN e ABC disputam vaga na final do Campeonato Potiguar

Nesta quarta-feira, 28, três partidas decisivas marcam a última rodada do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Força e Luz x Globo FC, América-RN x Potiguar e Assu x ABC se enfrentam às 15h30. Os finalistas da chamada Copa Cidade do Natal serão definidos a partir da conclusão destes confrontos.

O Globo FC lidera o primeiro turno com 13 pontos. O América-RN vem logo em seguida, com a mesma pontuação, atrás no saldo de gols (7 a 4). Um empate será suficiente para ambos, que podem se classificar até mesmo se perderem.

O ABC aparece na terceira colocação com 10 pontos e um gol de saldo. Além de vencer o Assu, o Alvinegro depende de uma combinação de resultados que envolve uma derrota de Globo ou América, tendo ainda que superar um dos adversários no saldo de gols.

Tabela

Confira a tabela da última rodada:

Quarta-feira – 28 de abril

. 15h30 – América-RN x Potiguar (Arena das Dunas – Natal)

. 15h30 – Assu x ABC (Edgarzão – Assú)

. 15h30 – Força e Luz x Globo FC (Frasqueirão – Natal)

Quinta-feira – 29 de abril

. 15h – Santa Cruz de Natal x Palmeira (Frasqueirão – Natal)