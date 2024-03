Globo e Força Luz empatam no segundo turno do Campeonato Potiguar

Globo e Força e Luz se enfrentaram no Barrettão, na tarde desta quinta-feira (7), na partida que iniciou a primeira rodada do segundo turno do Campeonato Potiguar 2024. O placar terminou empatado em 1 a 1.

O Time Elétrico saiu na frente aos 15 minutos no primeiro tempo, com pênalti convertido por João. A Águia de Ceará-Mirim empatou com gol de falta de Guilherme aos 17 minutos do segundo tempo.

A rodada continua no fim de semana. No sábado, Santa Cruz e Potiguar de Mossoró se enfrentam às 15h no Barrettão, e ABC e Potyguar Seridoense duelam às 16h no Frasqueirão. No domingo, Baraúnas e América se enfrentam às 16h na Arena das Dunas.