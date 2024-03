Ginásio Pedro Ciarlini receberá treinamento da seleção de karatê do RN

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ), abrirá as portas do Ginásio Municipal Pedro Ciarlini para um treinamento preparatório da seleção de karatê do Rio Grande do Norte.

Ao todo, mais de cinquenta atletas estarão vindo a Mossoró para o domingo de treinamento junto ao presidente da FKTRN e Sensei Alexsandro Jobson, além do técnico da seleção, o Sensei Nilton Aurimar.

Os treinamentos acontecerão no domingo (10) das 9h às 12h e das 14h às 17h.