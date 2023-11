Gil do Vigor abre o jogo e revela quando irá se candidatar a Presidente do Brasil

Gil do Vigor voltou a falar sobre os planos de se candidatar à presidência do Brasil. Por meio de uma interação com fãs nas redes sociais, o ex-BBB e economista, que atualmente mora na Califórnia, nos Estados Unidos, para se dedicar ao seu PhD, revelou quando os planos sairão do papel.

“Na próxima eleição para presidente, você será candidato?”, questionou um usuário do Instagram. Gil, por sua vez, foi sincero: “Será? Hahaha. Não gente. Aguardarei minha formação como PhD. Talvez na eleição seguinte, se Deus quiser”.

Recentemente, em entrevista ao podcast PodPah, Gil do Vigor já havia expressado o desejo de entrar para a política. “Eu quero ser o Presidente do Brasil. Eu acredito que sou muito a cara do nosso país”, iniciou ele.

“Eu acredito que tenho uma missão aqui nessa Terra. Eu não sou o mais inteligente, mas sou muito esforçado. Sei que eu não sou o mais eloquente, mas eu sei que as pessoas conseguem me entender”, complementou.

“Eu vim da onde a maioria do nosso povo está. Nós somos todos iguais. Eu vivi aquele ônibus lotado… de sentar no chão e chorar, sabe, com medo de perder o emprego, porque como é que você vai pagar as contas se tu perde aquele emprego”, justificou ele.

Por fim, Gil do Vigor declarou que o Brasil precisa de um líder que traga diversidade e entenda o tom dos brasileiros. “Eu sei qual é o dia a dia do brasileiro e sei também que o nosso líder vai ditar o tom do nosso país”

“Eu acho que o nosso país precisa de um líder que consiga trazer essa diversidade, sabe, essa representatividade”, afirmou o ex-participante do Big Brother Brasil aos entrevistadores.