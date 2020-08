Getúlio Rêgo chama atenção para precariedade das estradas estaduais

Durante o seu pronunciamento na sessão ordinária por videoconferência desta terça-feira (18), o deputado Getúlio Rêgo (DEM) criticou a situação das estradas do RN. O parlamentar afirmou que muitas estão intransitáveis, necessitando de reparos urgentes.

“Trago um assunto que tem contribuído para um grande desconforto às pessoas que transitam nas estradas estaduais. Cito Um exemplo de uma estrada estratégica, que é a BR-226, que oportuniza o tráfego e encurta distância de forma substancial entre os que vão de Natal para o Oeste, e hoje estão tendo que passar por Mossoró, aumentando o percurso em 50 km, além do mais passando por centros urbanos que retardam o tempo de duração das viagens”, lamentou Getúlio.

O deputado também fez referência à RN-233, que liga a BR-304 ao município de Triunfo Potiguar. Getúlio Rêgo afirmou que ela está “completamente destruída” e criticou a campanha publicitária do Governo do RN, no ano passado, anunciando que até o dia 31 de dezembro de 2019 todas as estradas estaduais estariam recuperadas.

“Fizeram um tapa buracos de baixa qualidade que não suportou nem 30 dias e atualmente essa estrada está praticamente intransitável. Não basta fazer um tapa buraco, essa estrada está sem condições de tráfego, já está caducando, precisa de investimentos de grande porte para devolver um trânsito de boa qualidade”, afirmou o parlamentar.

Getúlio Rêgo afirmou que a população espera por estradas de boa qualidade. O deputado afirmou ainda que é preciso a atual gestão do Governo do Estado minimizar os efeitos “da sua desatenção e repor um pouco das promessas feitas em 2018, consertar estradas e socorrer as pessoas que não tiveram apoio do ponto de vista material nessa pandemia que assola o Rio Grande do Norte”.

Assecom