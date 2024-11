Gestão de Allyson paga salários incompletos aos servidores da saúde e joga a culpa neles

O Blog do Barreto recebeu denúncias de servidores municipais da saúde que a gestão do prefeito Allyson Bezerra (UB) não pagou plantões, horas extras e dos adicionais de titulação.

Em nota a Prefeitura de Mossoró culpa os servidores que não teriam batido o ponto eletrônico. “A ausência do pagamento referente a plantões extras e horas extras de alguns servidores da saúde dá-se em razão da falta de comprovação de cumprimento da jornada de trabalho extraordinária, que deve ser registrada a partir de ponto eletrônico instalado nos equipamentos públicos municipais”, frisou.

A nota omite a explicação para a ausência do pagamento da titulação para os servidores pós-graduados e explica que o ponto eletrônico resulta de um entendimento com o Ministério Público. “A Secretaria de Administração está em fase de conclusão da implementação do ponto eletrônico em todas as secretarias municipais e em breve todas as unidades estarão com ponto eletrônico ativo, cumprindo, conforme já citado, às determinações do Ministério Público Estadual e Federal e à Instrução Normativa publicada em março desse ano”, acrescentou.

Uma servidora ouvida pelo Blog rebate a versão da gestão de Allyson Bezerra. “A gente vem batendo o ponto direitinho e está apresentando faltas. Ninguém recebeu o salário direito”, contou uma servidora da saúde rebatendo a versão da Prefeitura. “Teve colega que tira o print todo dia e a carga horária está dando bem menos”, completa.

Segundo informações repassadas ao Blog, mais de 500 servidores tiveram salários pagos de forma incompleta. A alegação que os trabalhadores têm ouvido é que o sistema adotado pela gestão de Allyson está apresentando “falhas”.

Blog do Bruno Barreto