Gerente do Hotel Thermas, Karlo Scheider, morre vítima de Covid-19

Internado há cerca de quinze dias no Hospital São Luiz, em Mossoró, faleceu nesta quinta-feira (11), o gerente-geral do Hotel Thermas de Mossoró Karlo Scheider, vítima de Covid-19.

Com quadro agravado, Karlo foi intubado e transferido para a UTI. Na semana passada precisou dos medicamentos Propofol (sedativo) e Rocuronio (relaxante muscular), em falta no Hospital.

Amigos e familiares chegaram a fazer uma campanha para conseguir adquirir os medicamentos, apesar do Hospital se posicionar informando que o problema não era dinheiro, mas sim, encontrar a medicação disponível.

Karlo Scheider dirigiu hotéis em Natal e havia assumido a gerência-geral do Hotel Thermas com a retomada das suas atividades após o fechamento no início da pandemia.