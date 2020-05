George Soares volta a cobrar instalação de UTI no Hospital Regional de Assu

O deputado George Soares (PL), líder do Governo na Assembleia Legislativa, reiterou durante sessão ordinária remota desta terça-feira (26) a solicitação ao Governo do Estado para implantação de uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional Dr. Nelson Inácio dos Santos, em Assu, para tratamento dos pacientes que necessitam de cuidados intensivos, sobretudo os casos mais graves de Covid-19.

“O Estado vai receber dezenas de novos equipamentos e a implantação da UTI no Hospital Regional de Assu seria uma forma do Governo oferecer esse serviço a população da região do Vale, que tanto clama por esse benefício”, justifica George.

O parlamentar ressaltou ainda o esforço que vem sendo realizado pela prefeitura do município que abriu a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e reabriu seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) que estavam fechadas. George Soares disse ainda que será aberta a sétima UBS nos próximos dias.

“Foi feita uma audiência pública ano passado e colocamos recurso especificamente para a UTI do Hospital Regional. Levantamos mais de R$ 2 milhões para a obra da UTI”, reforçou George, dizendo ainda que já encaminhou requerimento. “Já liguei para o secretário. Mais uma vez, não conseguimos ter o encaminhamento sobre a UTI. Faço aqui um apelo ao secretário que coloque o Hospital Regional de Assu no mapa do RN e da Secretaria Estadual de Saúde”, falou o deputado.

O Hospital Regional Dr. Nelson Inácio dos Santos atende pacientes oriundos dos municípios do Vale e parte das regiões Central e Médio Oeste. De acordo com o parlamentar, a unidade não dispõe de condições adequadas para o tratamento de pacientes de alta complexidade, fazendo com que sejam transferidos para Mossoró ou Natal.