George Soares pede viaturas para reforçar a segurança em 13 municípios potiguares

Uma série de requerimentos direcionados à Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) do RN, destaca a preocupação do deputado estadual George Soares (PV) com a segurança pública nos municípios potiguares.

O parlamentar enviou requerimentos solicitando viaturas policiais para as cidades de Itajá, Campo Grande, Santana do Matos, Jandaíra, Messias Targino, Serra do Mel, Angicos, Pendências, Ipanguaçu, Paraú, Assu, Alto do Rodrigues e Jucurutu.

“Uma grande deficiência de segurança de algumas cidades potiguares é a questão de mobilidade do efetivo policial para atender ocorrências de maneira ágil. Nesse sentido é que apresentamos esses pleitos para que o governo possa garantir o reforço do aparelhamento de segurança dessas cidades com viaturas para as polícias Civil e Militar”, defendeu.