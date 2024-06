George Soares é eleito novo conselheiro do TCE-RN

O deputado estadual George Soares (PV) foi eleito na manhã desta quarta-feira 26 como novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE). A votação aconteceu na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN).

A disputa estava entre George Soares e o deputado Gustavo Carvalho (PSDB), o resultado final foi de 12 a 11 votos, com 1 voto nulo.

Formado em Ciências Contábeis, George Soares tem 45 anos e foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2010. Atualmente, exerce o seu quarto mandato consecutivo. Ele foi reeleito com 50.037 votos nas eleições de 2022.

George vai substituir Tarcísio Costa, que se aposentou no mês passado após atingir os 75 anos.