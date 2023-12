Gaza: Mãe e filha morrem em ataque à Paróquia da Sagrada Família

Jerusalém, 16 dez 2023 (Ecclesia) – Mãe e filha morreram hoje num ataque israelita à Paróquia da Sagrada Família, na cidade de Gaza.

De acordo com um comunicado do Patriarcado Latino de Jerusalém enviado à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, um atirador das Forças de Defesa de Israel (IDF) “disparou um tiro contra as duas mulheres cristãs que caminhavam para um convento”.

Samar foi assassinada quando tentava ajudar a mãe Nahida a refugiar-se num local seguro e mais sete pessoas foram baleadas ao tentarem proteger quem se encontrava dentro do complexo da Igreja, onde as famílias cristãs se refugiavam desde o início da guerra, acrescenta o comunicado.

No início da manhã, um foguete disparado a partir de um tanque das Forças de Defesa de Israel atingiu o Convento das Irmãs de Madre Teresa (Missionárias da Caridade), em Gaza, que acolhia 54 pessoas com deficiência.

O edifício integra o complexo da Igreja, sinalizado como um local de culto desde o início da guerra entre Israel e o Hamas.

O convento foi atingido por mais dois foguetes que o tornaram inabitável, deixando as mais de 50 pessoas deslocadas, informa o comunicado do Patriarcado Latino de Jerusalém.

“Em oração com toda a comunidade cristã, expressamos a nossa proximidade e condolências às famílias afetadas por esta tragédia sem sentido. Ao mesmo tempo, não podemos deixar de expressar que não conseguimos compreender como tal ataque poderia ser levado a cabo, ainda mais quando toda a Igreja se prepara para o Natal”, partilhou em mensagem o Patriarcado Latino de Jerusalém.

De acordo com o portal ‘Vatican News’, o ataque terá sido provocado pelas forças de Israel, que alegaram a presença de um lançador de foguetes presente naquela paróquia.

O conflito entre Israel e Hamas dura desde 7 de setembro, quando o grupo islamita atacou o território israelita, matando 1200 pessoas, na sua maioria civis, e fazendo mais de 200 reféns.

Em retaliação, Israel vem bombardeando Gaza e bloqueou a entrada de bens essenciais como água, medicamentos e combustível.

