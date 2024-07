Gatos são resgatados após denúncias de envenenamento em Natal

Policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa ao Meio Ambiente e Assistência ao Turista (DEMAATUR) resgataram, nesta quinta-feira (11), dois filhotes de gato no bairro de Capim Macio, localizado na Zona Sul de Natal. As diligências foram iniciadas após o recebimento de denúncias anônimas, informando que uma pessoa estaria envenenando os animais na região. No local, os policiais civis realizaram uma vistoria, mas não encontraram os suspeitos.

Na ocasião, foi realizado o resgate de dois gatos e a ação contou com o apoio da Organização Não Governamental (ONG) PATAMADA. Além disso, foi recolhido o corpo de um felino que estava nas proximidades. Os policiais da DEMAATUR instauraram um inquérito para a averiguação do caso. O corpo do animal recolhido foi encaminhado ao Instituto Técnico-Científico de Perícia do RN (ITEP RN) para realização da perícia.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.