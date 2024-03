Gasto do turista teve aumento de 24% durante alta estação no RN, aponta plataforma

O gasto médio dos turistas durante o período da alta estação no Rio Grande do Norte foi de R$ 405,19 no mês de janeiro, um aumento de 24% comparado ao mesmo período do ano passado, que foi de R$ 326,50, segundo dados do Sistema de Inteligência Turística do RN (Sírio).

O perfil, interesses e gastos dos visitantes estão disponíveis ao público para consulta no painel de Perfil do Turista 2024, lançado nesta segunda-feira (11), no endereço www.sirio.tur.br. A plataforma foi desenvolvida por meio de parceria do Governo do Estado, através da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), com a Fecomércio RN e o Senac.

Cerca de 94% dos entrevistados visitaram praias potiguares. Dentre os destinos mais procurados, a Praia de Pipa, em Tibau do Sul, foi a opção para 60% dos turistas.

Perfil

O turista que visitou o estado na alta temporada possui renda média entre três a cinco salários mínimos (24%). O Nordeste é a região de origem da maior parte dos entrevistados (50%), seguido pelo Sudeste (29%) e Centro- Oeste (10%).

Cerca de 54% dos respondentes visitaram o estado acompanhados do cônjuge, enquanto 38% vieram com outros familiares e 33% trouxeram os filhos. O Sírio também revelou que 45% dos respondentes tem escolaridade de nível superior.

Além das praias (94%) os viajantes que estiveram no estado gastaram parte do seu consumo total em restaurantes (83%), artesanatos (48%) e shoppings (26%).

O painel também revela o nível de satisfação do turista que visita o RN. Segundo dados coletados em janeiro, cerca de 60% dos turistas avaliaram a experiência no estado como “ótimo” e “bom”. Dentre os atrativos avaliados na pesquisa, estão hospitalidade (62%), atendimento (56%), atrativos naturais (74%), bares e restaurantes (46%), comércio (49%), dentre outros.

Sírio

A importância do Sírio como ferramenta estratégica é um dos pontos de destaque, segundo o presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. “Estamos ofertando um excelente indicador para que os empresários do trade turístico possam melhor direcionar, a cada público, aquilo que o nosso visitante deseja encontrar”, afirmou.

Para a diretora-presidente da Emprotur, Roberta Duarte, o Sírio tem sido uma importante ferramenta na utilização da inteligência para direcionar a promoção turística. “Dispomos de uma ferramenta premiada e que hoje se mostra um item fundamental nas nossas escolhas estratégicas. Ter condições de previsibilidade nos possibilita investir o dinheiro público de forma ainda mais eficiente”, pontuou.

A cada ano, diversos painéis são atualizados com novas pesquisas, realizadas ao longo dos meses, trazendo dados mais recentes e mostrando como o turista desse período se comportou ao longo do tempo.

Por meio da plataforma, o usuário tem acesso à painéis sobre o perfil do turista, análise de mídias sociais e outros dados relevantes sobre o setor do turismo no estado.