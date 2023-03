Gasolina comum do RN é a terceira mais cara do país e a primeira do Nordeste

O Rio Grande do Norte é o estado do Nordeste com o valor mais elevado da gasolina comum, no qual o combustível foi encontrado em Natal com preço médio de revenda a R$ 5,95 por litro. Na sequência, aparecem Piauí com R$ 5,85 e Bahia com R$ 5,84. Os dados são do levantamento realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no período de 5 a 11 de março em todas as regiões do país.

Entre os estados brasileiros, o Rio Grande do Norte tem a terceira gasolina comum mais cara, ficando atrás apenas do Amazonas, onde o litro do combustível foi encontrado no valor de R$ 6,57, e Roraima (R$ 6,08). Ainda, o RN apresenta preço equiparado ao de Tocantins, que também apresentou preço médio de revenda a R$ 5,95. Os dados consideram os valores encontrados em 16 postos de gasolinas de Natal.

Outros estados nordestinos, segundo a ANP, também aparecem no ranking das localidades com preços mais elevados da gasolina comum. É o caso de Sergipe (R$ 5, 40), Ceará (R$ 5,75), Paraíba (R$5,37), Alagoas (R$ 5,42), Pernambuco (R$ 5,51), Bahia (R$ 5,84), Maranhão (R$ 5,29) e Piauí (R$ 5,87). Em relação aos valores médios mais baixos, destaca-se o Pará (R$ 5,12), onde a pesquisa levantou os valores ofertados em 19 postos de gasolina na capital. Em seguida, aparecem Mato Grosso do Sul (R$ 5,13), Amapá (R$ 5,19), Maranhão (R$ 5,29) e Mato Grosso (R$ 5,48).

Informações portal da Tribuna do Norte