Gasolina a R$ 7,89 já é realidade em Mossoró

Após a Petrobras anunciar o reajuste do preço dos combustíveis, a partir desta sexta-feira, 11, os postos de combustíveis de Mossoró já começaram a alterar o valor que estão repassando o produto para os mossoroenses. Em alguns postos, o produto, que custava R$ 6,76 por litro, passou a custar R$ 7,89, o que demostra um aumento de mais de R$ 1 por litro do produto.

Na noite dessa quinta-feira, 10, os consumidores fizeram filas nos postos de combustíveis da cidade, com o objetivo de aproveitar o preço antigo para encher o tanque dos seus veículos. Muitos dele se mostraram indignados com o aumento anunciado e, principalmente, com a rapidez que os donos dos postos de combustíveis fizeram a alteração no valor.

“De acordo com a Petrobras, o reajuste passa a valer a partir desta sexta-feira nas refinarias. O interessante é que os postos estão aumentando o valor do produto antes mesmo de receber os combustíveis reajustados. É bem possível que eles voltem a reajustar os valores quando esses produtos com começarem a chegar das refinarias”, disse o comerciante Walter Lins.

Com o novo reajuste, o preço médio da gasolina nas refinarias passa de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro, uma alta de 18,8%. A estatal também reajustou o preço do dieses, que subiu 24%, passando a ser vendido nas refinarias por R$ 4,51, enquanto o preço anterior era de R$ 3,61.

Em Mossoró, o diesel saiu de uma média de preço de R$ 5,62 para R$ 6,69 em alguns postos da cidade. Assim como ocorreu com a gasolina, na prática, o aumento apresentado ao consumidor é de mais de R$ 1, por litro do produto.

Gás de cozinha deve chegar a R$ 130

O preço do botijão de gás de cozinha vai aumentar nesta sexta-feira, 11, no Rio Grande do Norte. De acordo com o Sindicato dos Revendedores Autorizados de Gás Liquefeito de Petróleo (Singás-RN), o preço do botijão vai variar de R$ 125 a R$ 130 no estado.

O valor vai sofrer novo reajuste em função do aumento de 16,1% para as distribuidoras, anunciado pela Petrobrás na quinta-feira, 10. Segundo a estatal, o preço passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg.

De acordo com o presidente do Singás-RN, Francisco Correia, o preço vai ser reajustado nesta sexta-feira.

Ele reconhece que o aumento gera muita reclamação dos consumidores. “Nos últimos meses houve um aumento de mais de R$ 40 no preço do botijão. Realmente para a população que ganha um salário mínimo é muito difícil e a reclamação é muito grande. A insatisfação das classes C, D e E é enorme. A gente vê, inclusive, muita gente que está cozinhando à lenha por causa dessa dificuldade”, disse Francisco à InterTV Cabugi.