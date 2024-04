Gargalheiras atinge 75,85% da capacidade total após chuvas, aponta Igarn

O açude Marechal Dutra, também conhecido como Gargalheiras, localizado no município de Acari, chegou a 75,85% da capacidade total, que é de 44.421.480 m³, após as fortes chuvas do último final de semana. Neste mesmo período do ano, em abril do ano passado, o manancial estava com 1.814.849 m³, equivalentes a 4,07% da sua capacidade total. As informações são do Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn), responsável pelo monitoramento dos principais reservatórios do estado

O Igarn também informou que a barragem Mendubim, em Assú, atingiu 100% de sua capacidade no domingo, 31 de março. O mesmo ocorreu com o açude público de Riacho da Cruz, no mesmo dia. O açude Malhada Vermelha, em Severiano Melo, começou a sangrar no sábado, 30 de março.

Outros reservatórios monitorados pelo Igarn que também estão com 100% de sua capacidade são: Campo Grande, em São Paulo do Potengi; Pataxó, em Ipanguaçu; Dourado, em Currais Novos; Passagem, em Rodolfo Fernandes; Beldroega, em Paraú; o açude público de Encanto; e Santa Cruz do Trairi, em Santa Cruz.

A barragem Umari, em Upanema, está com 85,57% de sua capacidade total, acumulando 250.578.808 m³, enquanto a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior reservatório do RN, está com 64,84% de sua capacidade total, acumulando 1.538.757.336 m³. No mesmo período do ano passado, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves estava com 56,56% de sua capacidade total.

A barragem Santa Cruz do Apodi acumula 67,54% de sua capacidade total, enquanto a barragem de Poço Branco está com 41,51% de sua capacidade total. O açude público de Cruzeta acumula 67,05% de sua capacidade total.