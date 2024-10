Galvão Bueno detona Seleção: “Crime contra a história do futebol brasileiro”

CNN Brasil

O narrador Galvão Bueno usou as redes sociais para criticar a Seleção Brasileira após a vitória contra o Chile, em Santiago, pela 9ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

“A Seleção chegou a estar em 7º lugar quando estava perdendo de 1 a 0 para o Chile. Ela agora fecha o primeiro turno na 4ª posição. Sabe o que significa isso? A verdade absoluta: a seleção brasileira não é boa. Não tem qualidade compatível com a história do futebol brasileiro. O 4º lugar é o lugar do Brasil na América do Sul hoje, atrás de Argentina, Uruguai e Colômbia. A Copa América mostrou e as Eliminatórias estão mostrando isso. Está atrás em qualidade e competência”, disse Galvão, que reclamou do fato da Seleção não ter um protagonista.

“O Brasil jogou melhor que o Chile? Jogou. Mas foi bem? Não, porque hoje, ela não tem condições de jogar um grande futebol. As seleções brasileiras sempre se destacaram por terem os jogadores protagonistas em seus clubes, mesmo depois que eles foram quase todos para a Europa. Hoje, Vini Júnior à parte, não tem nenhum protagonista”, afirmou o locutor.

A culpa de Dorival e Ednaldo

Galvão Bueno também falou sobre a parcela de culpa do técnico Dorival Júnior e do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, no momento turbulento da Seleção.

“Pedimos para o Dorival a renovação, e ele fez algumas convocações. Mas nesse jogo ele escalou mal, mexeu mal, demorou para mexer. Mas a culpa, então, é dele? Não. Vem desde que terminou a Copa do Catar, em 2022. Vem lá de cima, da presidência da CBF. O presidente Ednaldo sonhou com o Ancelotti, juraram que tinha papel assinado, juraram que iam me mostrar, e nunca vi. Partimos para dois técnicos interinos: o Ramon [Menezes] e o [Fernando] Diniz. Isso é um crime contra a história do futebol brasileiro”, concluiu.

A Seleção Brasileira volta a campo para encarar o Peru na próxima terça-feira (15), pela 10ª rodada das Eliminatórias. O duelo acontecerá no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.