Gabriel Medina faz a maior nota do surfe em Olimpíadas e se vinga de japonês

Gabriel Medina teve uma atuação espetacular, nesta segunda-feira 29, venceu o japonês Kanoa Igarashi e avançou às quartas de final do surfe masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Especialista nas ondas de Teahupo’o, no Taiti, onde a Olimpíada é disputada, Medina pegou um tubo (quase) perfeito logo no começo da bateria, que valeu a nota 9.90, a maior da história do surfe olímpico.

A bateria era uma revanche da polêmica semifinal de Tóquio 2020, quando Igarashi venceu Medina, mas o brasileiro contestou as notas recebidas na ocasião. Ele estava engasgado.

Muito mais agressivo que o japonês, o surfista brasileiro fez 17.40 na soma das duas maiores notas, contra 6.44 de Igarashi.

Nas quartas de final, teremos um duelo brasileiro, já que Medina vai enfrentar o compatriota João Chianca, o Chumbinho, que venceu de virada a bateria contra o marroquino Ramzi Boukhiam.

Medina e Chumbinho se enfrentam já nesta terça-feira 30, às 15h12 (de Brasília). A semifinal e a final também serão no mesmo dia.