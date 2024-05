Gabigol reencontra a Nação, fala sobre punição e crava: “Precisamos melhorar”

CNN Brasil

Em noite de desempenho ruim do Flamengo, o destaque da vitória sobre o Amazonas, pela Copa do Brasil, ficou por conta do retorno de Gabigol. O atleta voltou a defender o time após 66 dias, e falou sobre o período no qual esteve afastado por lesão, inicialmente, e pela suspensão em caso de tentativa de fraude em exame antidoping, posteriormente.

“Me senti muito bem. Claro que falta um pouquinho de ritmo. Os treinos em casa foram muito bons, mas o ritmo de jogo é um pouco diferente, a situação de jogo. Me senti muito bem. Agora é trabalhar e se dedicar ao máximo, como sempre, para poder ficar 150%”, afirmou Gabigol ao SporTV, na saída de campo.

“Foi um período difícil, mas com a ajuda da minha família, dos meus amigos, do Flamengo e da torcida, que foi incrível comigo. Acho que as provas estão aí, os fatos estão aí. Tudo vai ser resolvido, como vem sendo. Perder esse período foi muito ruim, mas creio eu que agora é olhar para frente, para o próximo jogo para continuar vencendo”, completou o camisa 10.

Após a defesa obter suspensivo da punição que o suspendia até abril de 2025, o caso ainda será julgado pela Corte Arbitral do Esporte. Saiba mais clicando aqui.

A ovacionada volta de Gabigol

Gabigol foi ovacionado antes mesmo da bola rolar. Ao subir para o aquecimento, o camisa 10 se ajoelhou no gramado, agradeceu e acenou para as arquibancadas. Quando o time veio a campo para a partida, a torcida abriu bandeirões com o rosto do atacante de Zico e Adriano, e cantou: “Ô,ô,ô… o Gabigol voltou!”.

Aos seis minutos do segundo tempo, quando os reservas foram aquecer, os torcedores voltaram a entoar o grito e pedir a entrada do camisa 10 rubro-negro.

Aos 14, Tite atendeu os pedidos e chamou Gabigol. A entrada foi aos 20, momento no qual a arquibancada vibrou mais alto nesta noite. A atuação do atacante foi discreta, de poucos toques. A partida de volta entre Amazonas e Flamengo será no dia 22 de maio, na Arena Amazônia, em Manaus. O Rubro-Negro tem a vantagem do empate para ir às oitavas de final.

De volta ao grupo, Gabigol projetou a sequência e se colocou à disposição para ser “mais um a ajudar” a equipe de Tite a reconquistar a torcida, que vaiou ao término do jogo. “Precisamos melhorar, precisamos ter um pouquinho mais de aproximação para poder criar mais jogadas de gols. Conseguimos controlar bem o jogo, não sofremos muito perigo, mas creio eu que precisamos melhorar e vamos melhorar”.

“Trabalhar com a equipe, melhorar com a equipe. Sou mais um, como sempre fui, tento sempre ajudar, colocar meu coração, colocar minha vontade de vencer sempre para ajudar os companheiros. Temos uma grande equipe, uma grande torcida. Agora é continuar nessa pegada e sempre melhorar”, completou Gabi.