Gabigol está liberado para jogar pelo Flamengo

Gabigol pode voltar a treinar com o grupo no Ninho do Urubu já a partir desta terça e tem condições de jogo. Ele não entra em campo desde a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 0, na fase de classificação do Carioca, no dia 25 de fevereiro. Neste ano, o jogador marcou dois gols em oito partidas.

A decisão no tribunal suíço seguiu as expectativas da defesa, que estava confiante na liberação e espera outra decisão favorável quando houver novo julgamento. Em contato com a reportagem, Bichara Neto, um dos representantes de Gabigol no caso, celebrou a decisão.

– Cumprimos uma primeira etapa importante do processo de reversão da decisão e continuaremos trabalhando para que a decisão de mérito confirme essa expectativa.