Gabigol está liberado para jogar pelo Flamengo; entenda o imbróglio jurídico

A decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) em anular o processo de Gabigol, por conta de uma falha no processo, não fará o atacante perder o efeito suspensivo obtido em abril.

Assim, o atacante segue à disposição de Tite enquanto o Tribunal não julga o recurso apresentado pela defesa após a suspensão de dois anos aplicada pelo Tribunal de Justiça Antidopagem.

O processo na Corte será refeito, com a indicação dos árbitros. A falha no julgamento anterior aconteceu porque o governo brasileiro, responsável pela indicação de um dos três árbitros do caso, não foi notificado.

Gabigol será relacionado para jogo contra Criciúma

Após a decisão do CAS, na terça (16), a Itatiaia publicou que o efeito suspensivo perderia a validade por conta da anulação do processo, o que não aconteceu.

O Tribunal considerou o pedido da defesa do jogador do Flamengo. Assim, diferente do publicado, Gabigol segue liberado para trabalhar e defender o time carioca.

Neste sábado (20), Gabigol estará relacionado para o jogo contra o Criciúma, no Mané Garrincha em Brasília, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Relembre o caso

Gabigol foi suspenso por dois anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, em 25 de março, com a pena sendo iniciada em 8 de abril de 2023 e válida até 8 de abril de 2025.

A denúncia foi feito pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que relatou problemas ao recolher exames antidoping do atleta em abril de 2023, na véspera da final do Carioca.

Após o Justiça Desportiva Antidopagem definir a punição, a defesa do jogador obteve efeito suspensivo e o atleta voltou a ficar à disposição de Tite em 30 de abril de 2024.

Em 6 de junho, Gabigol, seus advogados e o corpo jurídico do Flamengo foram à Suíça para o julgamento na Corte Arbitral do Esporte, mas a sessão foi adiada a pedido da União Federal.

Em novo julgamento, a Corte Arbitral do Esporte pode absolver o jogador do Flamengo ou manter a pena, o mantendo punido até abril do ano que vem.

O futuro de Gabigol

Em meio à denúncia de tentativa de fraude em exame antidoping, Gabigol viu a relação com a diretoria do Flamengo ruir junto das negociações por uma renovação de contrato.

Após a recusa do atleta à oferta feita pelo Flamengo, Gabi veio a público e indicou a saída do clube em dezembro de 2024, quando chega ao fim o seu vínculo.

O camisa 99 – envolvido em outra polêmica ao vestir a camisa do Corinthians – foi afastado enquanto o clube negociava com o Palmeiras, mas não houve acerto pela liberação imediata