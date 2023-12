Gabigol, do Flamengo, é denunciado por tentativa de fraude em exame antidoping

A Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem apresentou, na quinta-feira (21 de dezembro), uma denúncia contra o jogador Gabigol por suposta tentativa de fraudar um exame de controle de doping. O episódio teria ocorrido em 8 de abril deste ano, no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo.

Diante da denúncia, o atacante enfrentará um julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD). A acusação se baseia no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que trata de “fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle”. Em caso de condenação, a penalidade pode chegar a uma suspensão de até quatro anos.

O jogador é acusado de dificultar a realização do exame desde a chegada dos oficiais encarregados da coleta ao Ninho do Urubu, às 8h40 de 8 de abril. A denúncia alega que, exceção feita a Gabigol, os demais jogadores do Flamengo fizeram o exame antes do treino das 10h.

Os relatos que embasam a denúncia indicam que o atacante teria prejudicado o trabalho dos oficiais de diversas maneiras, desde fazê-los esperar até desrespeitar e não seguir os procedimentos adequados. A análise do passaporte biológico exige um repouso de duas horas após a atividade física, tempo que Gabigol não teria cumprido.

A denúncia também aponta que o jogador não se dirigiu aos oficiais antes do treino, os ignorou após a atividade, tratou-os com desrespeito, não seguiu os procedimentos corretos e, ao fim, entregou o recipiente da coleta aberto, contrariando as orientações recebidas.

Segundo a denúncia, Gabigol manifestou irritação por estar frequentemente na lista de jogadores sujeitos ao exame antidoping. Após a coleta em 8 de abril, informou que seria sua última vez submetendo-se ao controle. O incidente ocorreu na véspera do segundo jogo da final do Campeonato Carioca, no qual o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense por 4 a 1.

O processo de doping surpresa, conduzido pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), geralmente ocorre sem aviso prévio nos centros de treinamento. Gabigol recebeu a primeira notificação sobre a tentativa de fraude em 30 de maio. Posteriormente, o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee, apresentou a primeira defesa do jogador.

Um dos argumentos da defesa de Gabigol destaca que o oficial de controle de dopagem é responsável pelo manuseio do material coletado e que não houve erro por parte do atleta na entrega do frasco. O Flamengo alega que, se houvesse alguma discrepância, caberia ao oficial recusar e exigir uma nova coleta, o que não teria ocorrido.