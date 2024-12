Gabigol diz que não decidiu sobre futuro: “Nada assinado”

CNN Brasil

Com contrato se encerrando com o Flamengo no próximo dia 31, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, abriu o jogo sobre seu futuro e cravou que não tem nada assinado com nenhum clube.

O atacante participou nesta segunda-feira (9) do podcast Podpah e falou sobre os próximos passos que pretende seguir até definir um novo clube.

“Não tenho nada assinado com ninguém. Amanhã (terça-feira) eu vou começar a pensar nisso, estudar no que eu vou fazer, se eu vou para fora ou se eu fico no Brasil”, declarou o atacante.

Com passagens por Inter de Milão e Benfica, Gabigol abriu as portas para um possível retorno ao exterior. Porém, o camisa 99 do Flamengo colocou ressalvas sobre uma possível escolha entre o Brasil e outro país, e foi direto sobre seu objetivo na carreira.

“Tem a possibilidade (jogar fora do Brasil), mas como eu falei, minha carreira toda foi feita no Brasil e não me arrependo. É melhor ficar aqui brigando para ser campeão do que ficar em 10º lugar no Campeonato Inglês. Quero ir para algum lugar para ser campeão”.

Números de Gabigol pelo Flamengo

Ídolo do Rubro-negro, o atacante se despediu do rubro-negro neste domingo (8) com um gol, no empate em 2 a 2 contra o Vitória, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

Ele disputou 305 partidas com a camisa do Flamengo, marcou 160 gols e distribuiu 44 assistências.

Ao todo, Gabigol conquistou duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), Recopa Sul-Americana (2020) e quatro Cariocas (2019, 2020, 2021 e 2024).