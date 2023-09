Futsal feminino: Potiguar garante classificação para a segunda fase do estadual

ACD Potiguar

A equipe feminina do Potiguar se classificou para a segunda fase do Campeonato Estadual Feminino de Futsal (Adulto). A classificação da equipe, que está disputando a competição em parceria com a Equipe Fênix de Futsal, foi de forma invicta.

Os jogos da primeira fase foram disputados no Ginásio Wilson Custódio, em Apodi/RN. A 2ª final da competição será disputada em Macau/RN, nos dias 30 de setembro e 01 de outubro.

CAMPANHA | 1ª FASE

Potiguar 2×0 Impacto Clube

Gols: Rayane Cristina

Potiguar 1×0 Umarizal Futsal

*W.O | Umarizal desistiu da competição

Apodi Futsal 0x2 Potiguar

Gols: Karine Pereira e Josyane Oliveira