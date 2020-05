Futebol paulista discute volta do campeonato

Capital do país com o maior número de mortes e de casos confirmados na pandemia da covid-19, São Paulo terá as medidas de isolamento social endurecidas, segundo o prefeito Bruno Covas. No entanto, nesta segunda-feira (4), a Federação Paulista de Futebol e representantes dos clubes vão se reunir, por videoconferência, para discutirem a volta do Paulistão, paralisado dia 15 de março. Está confirmada a participação também do infectologista David Uip.

A volta aos treinos, seguindo um protocolo de medidas de segurança sanitária, seria o primeiro passo, mas até essa possibilidade, no momento, está distante. Uip já conversou com médicos dos clubes e passou a eles que a ideia de testar os envolvidos na realização de um jogo, como jogadores, comissão técnica, funcionários dos clubes e familiares – alternativa também pensada no futebol carioca – não é viável, pois os testes disponíveis não são confiáveis e não informam o resultado no prazo necessário para a partida acontecer.

São Paulo está em quarentena até o dia 10 de maio e o governador do Estado, João Dória (PSDB), poderá anunciar, no dia 8, novas medidas para serem adotadas a partir do dia 11. Se existe a possibilidade de flexibilização em alguns setores, o mesmo não se pode dizer da capital, onde o prefeito Bruno Covas busca ampliar os índices de isolamento social. Em razão disso, foi cogitada a escolha de uma cidade no interior para que lá fossem disputadas as duas rodadas finais da fase de classificação do Paulistão e as quatro da fase de mata-mata. No entanto, David Uip alertou que há uma indicação de que o vírus, hoje mais concentrado na capital, vai se espalhar pelo interior, onde a rede hospitalar não oferece as mesmas condições.

Ligas europeias anunciam medidas

As federações europeias de futebol têm até o dia 25 para definirem o que farão com suas competições nacionais. O Campeonato Holandês foi encerrado sem a definição de um campeão; na França, o PSG, de Neymar, foi declarado o vencedor da temporada 2019/20. Na Espanha, autoridades do governo e representantes da La Liga avaliam a volta dos treinos nesta segunda-feira (4), mas de maneira individual e sem a realização de testes em série de covid-19 numa primeira etapa.

Já na Itália, um dos países que mais sofreram com a pandemia, foi autorizada, neste domingo (3), a volta dos treinos individuais, o que permite aos clubes retomarem as atividades já nesta segunda-feira (4). Faltam 12 rodadas para o complemento do campeonato italiano e a Lega Série A pode anunciar nos próximos dias o reinício dos jogos. Mas ainda existe a possibilidade de a competição ser encerrada, se assim decidirem as autoridades italianas. No momento, a Juventus lidera com 63 pontos, um a mais que a Lazio.

Na Alemanha, o ministro do Esporte, Horst Seehofer, disse ao jornal Bild que é favorável à volta dos jogos nas próximas semanas. O país já está adotando medidas mais flexíveis de isolamento social. Na Inglaterra, uma nova videoconferência dia 8 vai debater a retomada da Premier League. No mesmo dia, o governo inglês deverá prorrogar ou não as atuais medidas de restrição por conta da pandemia da Covid-19. Por fim, entre as principais ligas europeias, a Portuguesa elaborou um protocolo, enviado aos clubes, que vai permitir a volta do campeonato dia 30 de maio.