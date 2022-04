Furto de cabos deixa bairros de Mossoró sem água

Furtos de cabos de energia e a depredação das instalações do poço da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), em Mossoró deixaram cinco bairros da cidade sem abastecimento de água. De acordo com a companhia, a depredação ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 22.

Devido a ação dos criminosos, estão sem abastecimento de água os bairros Nova Mossoró, Distrito industrial, Santa Delmira, Redenção e Conjunto Wilson Rosado. A Caern informa que o problema foi identificado logo no início da manhã e já começou a trabalhar para a resolução do problema.

A previsão da Caern é que o poço seja reativado neste sábado, 23, quando o abastecimento será retomado gradativamente. O prazo de normalização do sistema é de até 72h após a reativação.

Os poços tubulares são responsáveis por 70% do abastecimento de água, em toda a cidade de Mossoró. Os 30% do abastecimento é feito por meio da Adutora Jerônimo Rosado, que beneficia bairros específicos da cidade. Os bairros afetados em decorrência do furto e depredação não são beneficiados pelo abastecimento da adutora.