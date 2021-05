Fundação José Augusto, Sebrae, Cosern e AGN promovem evento virtual para agentes culturais na quinta-feira (13)

A Fundação José Augusto (FJA), o Sebrae, a Cosern e Agencia de Fomento do RN (AGN) realizam nesta quinta-feira (13) a partir das 15h um “Bate-papo Empreendedor” para orientar e tirar as principais dúvidas sobre como os agentes culturais podem se tornar um Microempreendedor Individual (MEI).

O acesso poderá ser feito pelo https://n9.cl/djklb. A plataforma a ser usada é o Teams da Microsoft que poderá ser baixada gratuitamente pelo aplicativo ou acessada diretamente no computador.

Para participar do bate papo os interessados devem assistir primeiramente a palestra de capacitação do MEI, produzida pelo Sebrae, que poderá ser acessada de forma gratuita e online e que já está disponibilizada no link: https://vimeo.com/526333911.

Os produtores culturais necessitam ter um CNPJ para concorrer aos editais da Cosern (http://www.institutoneoenergia.org.br/pt/como-atuamos/arte-e-cultura/edital-transformando-energia-cultura/Paginas/default.aspx.) e do Sebrae – Economia Criativa (https://material.rn.sebrae.com.br/economiacriativa), bem como obterem empréstimos maiores através do Microcrédito Cultural realizado pela AGN.

Atualmente o MEI é forma mais simples dos agentes culturais obter o CNPJ e formalizar suas atividades, reduzindo o valor dos impostos pagos quando tiverem cachês e prêmios a receber.

Bate-papo Empreendedor

Para assistir a palestra de capacitação do MEI: acesse https://vimeo.com/526333911 – Já disponível online.

Para participar do “Bate-papo Empreendedor

Quinta-feira (13/05) às 15h: acesse https://n9.cl/djklb