Fundação José Augusto prorroga prazos para editais da Lei Aldir Blanc no RN

A Fundação José Augusto (FJA) determinou a prorrogação do prazo de execução, apresentação do Relatório Final e entrega de contrapartidas dos editais da Lei Aldir Blanc lançados pelo Governo do Estado em 2020.

Através de portaria publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (10), a direção da FJA considera o recrudescimento da pandemia, os apelos de considerável parcela dos premiados e a natureza das razões apresentadas para a prorrogação.

Estão prorrogadas até o próximo 15 de abril as execuções dos projetos e até 30 de abril a apresentação do Relatório Final dos seguintes editais: Projetos Culturais Referentes à Diversidade Sócio-Humana, Formação e Pesquisa, Troca de Saberes à Distância, Seleção de Projetos Culturais Integrados, Programa de Apoio a Microprojetos Culturais, Fomento à Cultura Potiguar e Ecos do Elefante.

Ficam também prorrogadas até o próximo 15 de abril a entrega das contrapartidas em formato de produtos físicos, e do relatório final dos projetos ligados aos seguintes editais: Saberes, Sabores e Fazeres, Auxílio à publicação de Livros, Revistas e Reportagens Culturais. Projetos Editoriais e Propostas de Aquisição de Livros.