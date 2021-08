Fundação José Augusto devolverá recursos não utilizados da Lei Aldir Blanc a dezessete municípios potiguares

A Fundação José Augusto (FJA) recebeu no dia 16 último, ofício do Ministério do Turismo, da Secretaria Nacional de Economia Criativa e Diversidade Cultural, autorizando a devolução dos recursos da reversão da Lei Aldir Blanc (LAB), não utilizados no último ano à dezessete municípios potiguares que encaminharam plano de ação e dados bancários à plataforma Mais Brasil.

Foi dado um prazo de 20 dias corridos para que a FJA realize o repasse, ou seja, até o dia 5 de setembro, segundo a instituição, as providências de natureza burocrática já estão sendo encaminhadas para que o repasse seja realizado dentro do prazo fixado.

Veja os municípios que receberão os recursos de reversão da Lei Aldir Blanc:

ANGICOS

BENTO FERNANDES

BOM JESUS

CORONEL EZEQUIEL

CORONEL JOÃO PESSOA

JAPI

JOSÉ DA PENHA

JUNDIÁ

MONTE DAS GAMELEIRAS

PEDRA PRETA

SÃO BENTO DO TRAIRI

SÃO PEDRO

SÃO RAFAEL

SENADOR GEORGINO AVELINO

SERRINHA

TAIPU

VILA FLOR

O QUE SÃO OS RECURSOS DE REVERSÃO DA LEI ALDIR BLANC? São recursos destinados a municípios não conseguiram utilizar todo o recurso da Lei Aldir Blanc no ano de 2020, ou ainda a municípios que não participaram do processo da LAB no ano passado e que agora terão nova oportunidade de pleitear o recurso mediante projeto.