FUNCITERN divulga resultado da seleção de bolsas da Sesap

Já está disponível no site da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) o resultado da seleção de bolsas de pesquisa e extensão em saúde realizado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap), por meio da Escola de Saúde Pública do RN. A seleção se deu através de análise curricular e contou com a participação de mais de 400 pessoas inscritas que disputaram a oferta de 11 bolsas.

As vagas são destinadas a graduados em Ciências Contábeis, Enfermagem, Design Gráfico e/ou Produção Audiovisual e/ou Comunicação Social e/ou Publicidade e Propaganda, Saúde Coletiva e/ou Gestão de Políticas Públicas, Administração, Psicologia e/ou Serviço Social, além de três vagas para nível médio.

De acordo com a última retificação no edital a convocação dos classificados será publicada no site da FUNCITERN, e site da Sesap nesta terça-feira, 7, para que os classificados possam realizar a assinatura do Termo de Compromisso e Concessão de Bolsa (TCCB) no dia 10 de novembro, no auditório da ESPRN. As atividades devem ser desenvolvidas pelo período de 15 meses, podendo ser renovadas mediante demanda da Sesap.

A seleção é realizada em parceria com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCITERN) e com a Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (FUERN).

Link para acompanhar todas as atualizações do certame EDITAL 0202023 FUNCITERN