Funcionários terceirizados paralisam serviços no Hospital Walfredo Gurgel em Natal

Servidores terceirizados do Hospital Walfredo Gurgel, maior unidade de saúde do Rio Grande do Norte, paralisaram o trabalho por causa do atraso de salários.

Os funcionários dos setores de nutrição e da lavanderia fizeram um protesto na manhã desta terça-feira (22), na entrada do pronto-socorro e disseram que estão com pagamentos atrasados há dois meses, assim como férias e vale-alimentação.

Com a redução do serviço, parte da alimentação fornecida pelo hospital está suspensa. O problema se soma a outros vividos desde o início da semana na unidade, como superlotação e falta de ar-condicionado em um setor da unidade.

Segundo o Sindicato de Servidores da Saúde, a paralisação também afeta serviços no Hospital Santa Catarina, na Zona Norte de Natal; no Hospital Regional de São José de Mipibu; e no Hospital Tarcísio Maia, em Mossoró.

Sem o trabalho pleno dos terceirizados, os funcionários do Hospital Walfredo Gurgel ficaram sem fornecimento de alimentação. Acompanhantes reclamaram na segunda-feira (21) que não tinham recebido todas as refeições.

Em nota, a Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte disse que a alimentação dos pacientes está normal e negou falta de refeições para os acompanhantes. A pasta ainda informou que está encaminhando nesta terça-feira (22) o pagamento à empresa contratada para prestação de serviços terceirizados nos hospitais.