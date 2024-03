Fuga no Presídio: Líder do Comando Vermelho em Baraúna é apontado como responsável por ajuda aos foragidos

Informações obtidas com exclusividade pela coluna Na Mira, do Jornal Metrópoles apontam que um líder do Comando Vermelho (CV) em Baraúna foi responsável por montar uma rede de apoio e ajudar Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça na fuga.

João Carlos de Almeida Bezerra, conhecido como JC ou Dog, ordenou ao seu braço direito, José Gustavo Farias, conhecido como Gugu, que prestasse apoio aos foragidos.

À polícia, o casal que abrigou os fugitivos durante uma semana confirmou que Gugu pagou R$ 5 mil para que eles fornecessem roupas, abrigo e alimentação a Deibson e Rogério, conhecidos como Tatu e Martelo.

Os moradores do sítio onde a dupla permaneceu escondida, relataram à polícia que sofreram ameaças e por isso, cederam aos pedidos. Contudo, o dono do imóvel, o mecânico Ronaildo da Silva Fernandes, acabou preso.

José Gustavo Farias chegou a ser flagrado por câmeras de segurança enquanto comprava roupas para os foragidos em uma loja de Baraúna. As imagens mostram o suspeito acompanhado de uma mulher, identificada como Melyssia.

Uma das camisetas compradas pelo casal era vermelha, mesma cor que um dos fugitivos usava, segundo moradores que alegaram ter visto a dupla no último domingo, 3.

As apurações revelaram que o casal fez a compra na manhã de sábado, 17, e entregou as peças no mesmo dia ao mecânico Ronaildo da Silva Fernandes.

As buscas aos foragidos completam 24 dias nesta sexta-feira, 8.