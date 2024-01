Fuern abre inscrições para especialização em Ensino de Música na Educação Básica

A Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Fuern), por meio Diretoria de Educação a Distância (DEaD), abriu as inscrições para admissão de discentes para o Curso de Especialização em Ensino de Música na Educação Básica, na modalidade a distância. Para participar da seleção, cujas inscrições vão de 24 de janeiro a 8 de fevereiro, o candidato deverá acessar o endereço https://dead.uern.br/selecoes, e realizar o preenchimento completo do formulário.

Os candidatos serão selecionados através da análise de currículo, conforme modelo constante no edital. A pontuação para cada item do currículo consta no modelo de tabela disponível.

O curso destina-se a: a) professores das redes públicas de ensino municipal e estadual do Rio Grande do Norte, ou de outros estados, portadores de diploma de Graduação reconhecido pelo MEC; b) candidatos que tenham concluído curso de Graduação em Licenciatura reconhecido pelo MEC, de qualquer área de conhecimento.

Serão ofertadas 150 vagas, distribuídas conforme a seguir: 30 para o polo de Açú, 30 para Caraúbas, 30 para Luís Gomes, e 30 para o polo de Patú. Além disso, 5% das vagas serão destinadas a candidatos, exclusivamente, com deficiência comprovada por profissional cadastrado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e outras 5% para pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas (PPI).

Para mais informações e acesso ao edital clique neste link.